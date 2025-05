«Fui à obra»: Zé Lopes compra a sua primeira casa e mostra novas imagens

O apresentador do canal V+ e comentador do Big Brother está mais feliz do que nunca.

Zé Lopes, que apresenta, ao lado de Merche Romero, o Bom dia Alegria, no V+ TVI, anunciou recentemente a concretização de um dos seus maiores sonhos: a compra da sua primeira casa, aos 27 anos.

Num testemunho emotivo partilhado nas redes sociais, no passado dia 5 de dezembro, Zé Lopes recordou o início do seu percurso profissional, quando recebia um salário de 525 euros e dependia do apoio financeiro dos pais para viver em Lisboa. Apesar das dificuldades, conseguiu poupar e alcançar este objetivo, demonstrando que "as coisas mais valiosas raramente são fáceis".

«Escrevi e reescrevi este texto vezes sem conta. Para alguém que encontra nas palavras o seu refúgio, hoje sinto-me surpreendentemente desarmado. Talvez seja a emoção deste momento que me deixa assim, sem saber por onde começar. COMPREI CASA! 🥹 Cada dia longo de trabalho, todo o cansaço acumulado e até as vozes que teimavam em fazer-me acreditar que não seria possível… trouxeram-me aqui. Aos 27 anos, cumpro um dos maiores objetivos da minha vida. Lembro-me bem do início: um salário de 525 euros, a dependência da “mesada” dos meus pais para conseguir viver em Lisboa, e o desafio de começar um “pé de meia” do zero. Não foi fácil, mas a verdade é que as coisas mais valiosas raramente o são. Hoje olho para este caminho e não consigo evitar sentir-me profundamente grato — e sim, orgulhoso também. Há algo de indescritível em conquistar um sonho com as nossas próprias mãos. Indescritívelmente bom , diria. ❤️ Agora não me roguem pragas nem maus olhados… só quero ser feliz neste meu cantinho onde o amor não vai faltar.» - escreveu o apresentador na legenda das imagens partilhadas.

Na mais recente partilha, Zé Lopes voltou a atualizar o tema: foi à obra da sua casa:

«Fui à obra. O sonho está cada vez mais perto. Ainda nem me parece real. O Zé de 6 anos que adorava imitar o Goucha em todas as brincadeiras deve estar orgulhoso desta conquista. 🤍



@camaradesintra podem acelerar o processo da emissão das licenças de habitação? Já passou tanto tempo e eu só quero o meu cantinho 🥹»

Veja na galeria as fotos da casa e a transformação física de Zé Lopes.