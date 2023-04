"O gabinete da Presidência foi informado": Mariana Mortágua revela novas informações sobre o voo da TAP que secretário de Estado queria mudar para agradar a Marcelo

MM

A deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua diz que há mais informações relativas ao pedido de alteração de um voo do Presidente da República proveniente de Maputo nos documentos que o Governo enviou sobre a TAP à Comissão Parlamentar de Inquérito.

A deputada do BE referiu que, de acordo com as informações recebidas, a “iniciativa de pedido de alteração do voo partiu da agência de viagens”, que nesse mesmo dia “deu contas dessas diligências ao gabinete da Presidência”.

“Há um email em que é informado o gabinete da Presidência de que foi contactada a administração da TAP para aferir da possibilidade de alteração do voo, uma vez que tal já tinha acontecido no passado”, sublinhou, acrescentando que, nesse mesmo mail, a agência de viagens enviou também os voos regulares a que o chefe de Estado poderia recorrer.

“A resposta [da Presidência] vem no dia seguinte. Agradece a informação dada, e diz ainda que a hipótese preferencial parece ser um dos voos regulares e que essa informação foi dada a um superior, penso que é essa a expressão que é utilizada”, indicou Mariana Mortágua.

A antiga CEO da TAP Christine Ourmières-Widener revelou que o Governo pediu para mudar um voo de Marcelo (uma mudança que iria afetar 200 passageiros) - e que um secretário de Estado, Hugo Mendes, escreveu mesmo um mail a dizer que era preciso mudar esse voo para evitar que Marcelo se tornasse "um pesadelo para o Governo".

O Presidente da República negou entretanto ter pedido para mudar um voo da TAP por conveniência da sua agenda - voo esse que tinha cerca de 200 pessoas a bordo. "A Presidência da República nunca contactou a TAP nem nenhum membro do Governo sobre tal assunto. A Presidência da República nunca solicitou a alteração do voo da TAP, se tal aconteceu terá sido por iniciativa da agência de viagens", refere uma nota da presidência.

O Palácio de Belém esclarecia nessa nota que Marcelo Rebelo de Sousa "deslocou-se a Moçambique em março de 2022" numa visita "tratada pela agência de viagens habitual, que terá feito várias diligências e acabou por encontrar uma alternativa com a TAAG, via Luanda, no dia 23". "Mas o regresso de Moçambique acabou por se verificar a 21 de março de 2022, num voo regular da TAP (TP182)", acrescenta-se.

A presidência diz ter tomado conhecimento desta questão no dia 11 de fevereiro de 2022, antes da realização do voo em causa, "quando a CEO da TAP perguntou ao Chefe da Casa Civil, num jantar no Eliseu, a convite do presidente Macron, a propósito da Saison Croisée França Portugal, se o Presidente da República tinha solicitado a mudança do voo da TAP de 24 de março", algo que, garante Marcelo, "foi imediatamente desmentido".