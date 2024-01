Mafalda Castro emocionada com surpresa do namorado: «Nunca achei que ia encontrar alguém assim»

A apresentadora dos Diários do Big Brother contou como tudo começou na TVI, quando ambos faziam parte da equipa do Big Brother 2020. Confessou que se complementam e que têm feitos vários projetos juntos, nomeadamente um podcast. Contou como soube que estava grávida, uma surpresa para ambos. Acredita que vai ser um pai mais «chato» do que o próprio pensa ser. Não tinha dúvidas de que Rui Simões era o companheiro certo, mas a prova de fogo, com a gravidez de risco só lhe deram confirmações. Mafalda foi ainda surpreendida com uma mensagem de amor e não conteve a emoção:

«É a pessoa que me apoia, que quer isto como eu e que vive isto comigo ao meu lado».

Mafalda Castro deixou os fãs preocupados quando deixou de aparecer na apresentação dos diários do Big Brother 2023. Recentemente, a apresentadora explicou que o fez por motivos de força maior: uma gravidez de risco. Já de regresso aos ecrãs, hoje é nossa convidada para recordar o seu percurso e falar desta fase bonita que vive. Admite que ainda tem receios, mas confessou: «Estou a tentar viver sem ansiedade»

Admite que a gravidez foi uma surpresa mas que foi recebida com emoção. Durante os primeiros tempos sentiu um desconforto, que mais tarde foi diagnosticada com descolamento da placenta, que a obrigou a ficar de repouso.