Seguidores de queixo caído: Rita Pereira publica vídeo a dançar em biquíni

«Ainda me chamam de Becas na rua!»: Sara Prata recorda «Morangos com Açúcar»

Rita Pereira marcou presença no Festival Primavera Sound, no passado dia 8 de junho. A atriz, que deslumbrou com um visual transparente para o concerto de Rosalia, está de regresso a Lisboa e escreve no instagram: «Chego a Lisboa e bate os 29ª, portanto é decidir que biquíni vestir e seguir para a praia. E vocês, vão dar um mergulho?».

Nos comentários lêem-se elogios como: “fabulosa” ou “uma deusa, que mulherão”. Recorde-se que Rita Pereira admitiu ter passo três dias a líquidos para fazer a sessão fotográfica em biquíni entre muitos outros esforços que exigiram grande disciplina.

A atriz que fez parte do elenco de «Quero é Viver», está agora em gravações para os novos Morangos com Açúcar. Quando não está em trabalho, Rita partilha muitos conteúdos com a família: Guillaume Lalung e o pequeno Lonô.