"Há Lugares Assim": a nova rubrica do Jornal Nacional que nos convida a descobrir o nosso país de outra forma

Há novas formas de viajar. Novas formas de descansar, de explorar e de criar memórias. É precisamente essa perspetiva que inspira "Há Lugares Assim", a nova rubrica semanal do Jornal Nacional, que estreia uma viagem por alguns dos projetos turísticos mais autênticos e inspiradores de Portugal.

Com emissão todas as terças-feiras, a rubrica leva os espectadores a conhecer lugares que vão muito além do conceito tradicional de alojamento. Cada reportagem revela histórias de pessoas, ideias e projetos que reinventam a forma como vivemos o território, privilegiando experiências únicas, contacto com a natureza, bem-estar, criatividade e sustentabilidade.

Ao longo da série, percorremos diferentes regiões do país à descoberta de espaços que se distinguem pela sua identidade e pelo modo como recebem quem os visita. Desde refúgios em plena natureza a conceitos inovadores de hospitalidade, passando por projetos familiares, experiências de turismo de bem-estar ou iniciativas que recuperam património e tradições, cada episódio mostra um lado diferente de Portugal.

Mais do que sugerir destinos para uma escapadinha ou férias, "Há Lugares Assim" procura inspirar uma forma mais consciente e autêntica de viajar, valorizando o que torna cada lugar especial: a sua história, as pessoas que lhe dão vida e a experiência que proporciona.

Não perca "Há Lugares Assim", todas as terças-feiras, no Jornal Nacional.