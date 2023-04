Helena Costa assume quem tomou a iniciativa do divórcio: «Quando ele a tomou, eu disse ok.»

Florinda está aterrorizada: «Da última vez que a polícia andou atrás do Bino ele acabou preso!»

«Descobri tudo! Descobri quem andou no truca truca na padaria»

Lembra-se do caso Esmeralda? Conheça “A Filha”, a próxima grande aposta da ficção da TVI, inspirada em factos reais

Tony Carreira e Dolores Aveiro a dançar. Foi assim a última etapa do mítico cruzeiro

Helena Costa partilha momento ternurento com as filhas bebés

Helena Costa, a tão popular Mónica de “Morangos com Açúcar” abriu o coração e partilhou os motivos que levaram à rutura do casamento com Frederico Formigal: «Cada um já tinha a respetiva individualidade. Já sabíamos que mais dia, menos dia podia acontecer».

Contudo, a atriz admite que nunca seria ela a dar o primeiro passo para avançar com o divórcio: «O que deixei bem claro na minha cabeça é que não iria ser eu a tomar a iniciativa. Então, quando ele a tomou, eu disse “ok”».

Helena Costa é filha de pais divorciados e conta como as memórias que tem da família ainda junta: «Sou filha de pais divorciados, apesar de eles se terem divorciado quanto tinha 14 anos. Gostei muito da vida que levei com os meus pais juntos».

Por último e a terminar da melhor forma, a atriz conta a Rita Ferro Alvim como a relação com o ex-marido melhorou desde que estão separados: «Ficamos os dois bem e damo-nos muito bem».