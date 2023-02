Ricardo rasga os papéis do divórcio e deixa Helena sem reação

Durante um jantar romântico, Helena e Ricardo recordam problemas do passado: «Tens de me saber dar confiança»

Helena indecisa com a decisão final: «Só me vou decidir quando sentar naquela cadeira»

Helena desabafa com a filha: «A minha autoestima está destruída»

Helena confronta Ricardo com os papéis do divórcio. A reação foi inesperada!

Após o romântico almoço que Ricardo preparou para Helena, com direito a flores e tudo (mas sem cartão), o assunto que se seguiu foi um pouco mais sério e tenso: o divórcio.



O casal já tinhas os papéis de divórcios prontos e na posse da advogada quando entraram no programa, no entanto, A Ex-periência fez com que o processo tenha ficado em pausa. «Tenho aqui uma coisa e não sei o que vou fazer», começou Helena.



«O que queres fazer a isso?», perguntou Ricardo ao perceber de que assunto se tratava. Após um pequeno pingue-pongue de frases como «isso perguntei a ti…», Ricardo atira: «Se querias fazer alguma coisa, já devias ter feito… se eu for fazer, faço rápido» e rasga os papéis em questão.



Helena fica boquiaberta ao testemunhar aquele momento e questiona o companheiro sobre o significado do mesmo: «Estás a comprometer-te com uma coisa séria». Será este um bom presságio?

Acompanhe tudo no site oficial, Facebook e Instagram.