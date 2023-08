Helena Isabel comenta separação e revela: «Um filho deve ser fruto de um amor…»

O sonho de ser mãe influenciou o fim da relação de Helena Isabel. A comentadora confirmou no TVI Extra que está novamente solteira e revelou o que motivou a rutura, que já aconteceu «há algum tempo».

«Quando as pessoas não têm os mesmos objetivos, sobretudo no que diz respeito à maternidade, e não querem fazer planos para o futuro, as relações não dão».

«Talvez quando encontrar alguém que queria desfrutar deste meu desejo de ser mãe... Acho que nenhuma mulher deve obrigar um homem a ser pai. Um filho deve ser fruto de um amor. Quero que os meus filhos sejam fruto do maior amor de sempre. Só assim faz sentido", disse ainda.

Já nas redes sociais, Helena Isabel diz que a relação agora terminada foi «uma caminhada bonita». «Uma relação deve terminar com o mesmo respeito com que começou. Foi uma caminhada bonita».

Além disso, Helena Isabel admitiu no programa da TVI que não descarta a ideia de ser mãe com recurso a uma inseminação, caso não encontre o amor.