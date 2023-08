Helena Isabel sofre acidente de viação no México: «O maior susto da minha vida»

Hilariante! Helena Isabel faz paródia no «deserto» durante as férias

Helena Isabel, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», partilhou um grande susto que viveu ao ter um acidente de carro no México, onde se encontra a passar férias.

Num vídeo, partilhado nas stories do Instagram, a comentadora do TVI Extra revelou: «Estou a salvo, com algumas mazelas... acabei de ter um acidente em pleno México, mas estou viva é o que interessa».

«Para vos sossegar estou bem, cheguei ao sítio do destino, vou jantar a um restaurante incrível, estou a salvo. Mas não ganhei para o susto e tive muito medo de me saltar o implante direito, mas graças a Deus ficou», disse depois num outro storie.

Já mais tarde, através da mesma ferramenta de redes sociais, Helena Isabel confessou que ganhou medo: «Apanhei o maior susto da minha vida. Segui viagem com outro táxi, mas não deixei de ficar com medo de fazer os tours dos próximos dias».

«Estou dorida, mas creio que me consiga manter até chegar a Portugal», rematou a ex-concorrente. Veja os vídeos em cima!