Helena Isabel faz sucesso nas redes sociais, ao lado da nora: «Tão lindas»

Helena Isabel, de 71 anos, tem encantado os seguidores do seu Instagram com vídeos que faz, ao lado da nora, Catarina Gama, mostrando estar sempre dentro das tendências, sobretudo no que diz respeito às novas tecnologias.

O mais recente foi partilhado no passado dia 24 de março. Veja, em cima.

Catarina Gama é mulher do músico AGIR, fruto da antiga relação da atriz com Paulo de Carvalho.

Recorde o momento onde o artista cantou com os filhos, Mafalda e Bernardo (AGIR), na festa de Natal da TVI de 2006, aqui:

Descubra mais vídeos da 'dupla maravilha', no perfil de Helena Isabel.