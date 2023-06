Helena Isabel prova que a moda e a beleza não têm idade!

Aos 71 anos, Helena Isabel, que participou recentemente em «Quero é Viver», faz sucesso dentro e fora da Televisão. Prova disso são as partilhas que faz nas redes sociais.

No passado dia 16 de junho, a atriz somou dezenas de elogios, ao publicar uma fotografia no seu perfil do Instagram: "LINDA❤️", "Sempre linda e perfeita" ou "Está sempre bem. Parece que os anos não passaram por si!", foram apenas alguns.

Veja aqui:

Recorde-se que a atriz tem também encantado os seus seguidores com os vídeos que faz ao lado da nora, mostrando estar sempre dentro das tendências, seja na moda ou nas tecnologias.

Catarina Gama é mulher do músico AGIR, fruto da antiga relação da atriz com Paulo de Carvalho.

Aproveite para ver, ou rever. o momento em que o artista cantou com os filhos, Mafalda e Bernardo (AGIR), na festa de Natal da TVI de 2006, aqui:

Vale a pena lembrar que Helena Isabel começou a sua carreira no pequeno ecrã em 1969 e integrou o elenco de vários projetos de sucesso da TVI, como «Todo o Tempo do Mundo» (1999), «Sonhos Traídos» (2002), «Ana e os Sete» (2003-2004), «Morangos com Açúcar» (2003-2005), «Mundo Meu» (2005-2006), «Ilha dos Amores» (2007), «Fascínios» (2007-2008), «Flor do Mar» (2008-2009), «Sedução» (2010-2011), «Louco Amor» (2012-2013), «Jardins Proibidos» (2014-2015), «A Impostora» (2016-2017», «Valor da Vida» (2018-2019), «Amar Depois de Amar» (2019) e, mais recentemente, «Para Sempre» (2021-2022), «Quero é Viver» (2022-2023) e «Queridos Papás» (2023).