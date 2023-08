Hilariante! Flávio Furtado tem ataque de riso em direto provocado por Helena Isabel… Veja o momento

No TVI Extra, Helena Isabel deixou o estúdio inteiro a rir à gargalha, depois de contar uma história caricata sobre «a vizinha do quinto andar». Ao contar a história, a comentadora deixou escapar um «detalhe» que levou a crer que a «vizinha» era, no fundo, ela própria.

Flávio Furtado não resistiu e os dois tiveram um ataque de riso, em direto, que durou vários minutos.

Na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto, Flávio Furtado recordou o momento nas suas redes sociais e justificou-se: «Para quem trabalha em televisão, pior do que ter ‘uma branca’ é ter um ataque de riso 🤣 Que me perdoem todos os que nos assistiram ontem», escreveu na legenda da publicação.

Veja aqui: