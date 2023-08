Após anunciar separação, Helena Isabel esclarece: «Não foi por isso que terminámos…»

Helena Isabel confirmou, recentemente, que está novamente solteira e revelou o que motivou a rutura, que já aconteceu «há algum tempo».

No TVI Extra desta sexta-feira, 11 de agosto, Helena Isabel voltou a falar do assunto e aproveitou para esclarecer quais os motivos que levaram à separação. «Eu já estava separada há mais tempo, mas anunciei numa conversa, de forma natural e então as pessoas ficaram com a ideia que eu tinha terminado a minha relação porque ele não queria ter filhos.»

«Não, por acaso ele não queria ter filhos, mas não foi por isso que terminámos», esclareceu Helena Isabel.

«As pessoas às vezes têm determinadas incompatibilidades. As pessoas são incompativeis e cada um segue o seu caminho... Está tudo bem», concluiu.

A comentadora revelou ainda que recebeu algumas mensagens inusitadas sobre o tema! «Recebi muitas mensagens a dizer 'Eu também quero ter filhos. Queres ter um filho comigo?', mas muitas...», contou Helena Isabel.

