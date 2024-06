Em exclusivo, namorada do jovem assassinado pela mãe revela alegado motivo do crime e recorda: «Estás a chorar porquê? Ele tinha de morrer»

Esta quinta-feira, dia 13 de junho, recebemos Bruna Almeida. É a primeira vez que vem a um estúdio de televisão e dá a cara, desde que o namorado foi assassinado pela mãe dele. Estava grávida quando o crime aconteceu. Agora, está revoltada com o facto do Tribunal da Relação ter anulado o sentença de primeira instância, que já achava baixa. Odete foi condenada a 16 anos de prisão por matar o filho com sete facadas. Mas o caso vai voltar ao tribunal porque segundo os juízes é necessário outra perícia psiquiátrica. Como referido acima, Bruna estava grávida quando o namorado foi assassinado pela mãe dele. A sogra esfaqueou o jovem sete vezes e pontapeou a cabeça. Durante a reportagem, a nossa convidada revela como foi o crime, como era a relação dela e de Diogo (a vítima) e como ele era visto pela família e amigos, e emociona-se ao questionar: «Porquê anularem a pena de uma assassina!?». Já em estúdio, a nossa convidada fala-nos da infância do falecido namorado e explica-nos porque é que viviam com a agressora.

Depois, a nossa convidada fala-nos da «conduta leviana» da mãe do jovem: «É uma vergonha para um filho homem a mãe ser prostituta», revela. Ao recordar o fatídico dia, Bruna começa por desmentir a alegada razão que possa ter levado a este crime: a desarrumação em casa da mãe por parte da vítima: «O Diogo cozinhava e a louça era logo lavada, antes sequer de comermos. Ela tinha uns três ou quatro gatos em casa... e faziam o que lhes apetecia, fezes e urina por todo o lado. O Diogo não suportava cheiros, ele era muito asseado», recorda. Ou seja, o que no início tinha aparecido na imprensa de que a mãe do falecido jovem teria ficado chateada por causa da desarrumação, é «completamente mentira e ficou provado em tribunal».

No decorrer da entrevista, Bruna recorda o dia que resultou na morte do namorado, e revela que a mãe da vítima também a queria matar: «Veio ver onde é que eu estava para me esfaquear também, já o Diogo estava esfaqueado. Conseguiu ir até ao quarto e depois ela desferiu-lhe outras facadas no quarto». Bruna revela que não viu «qualquer arrependimento» na mãe do jovem e em lágrimas, recorda despedida do namorado.

A nossa convidada fala-nos do estado da agressora no momento do crime e diz que esta estava «alcoolicamente bem disposta» e que proferiu o seguinte: «Estás a chorar porquê? Ele era mau, tinha de morrer». No final da entrevista, Bruna revela um possível motivo que pode ter levado a este desfecho trágico da vida de Diogo: «Ela queria transformar a casa dela num bordel, e ele queria proteger a irmã».

Veja tudo nos vídeos acima.