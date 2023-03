A atriz cujo visual deixou pouco à imaginação, na noite dos Óscares

A modelo, atriz e ativista dos direitos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), Hunter Schafer, surpreendeu na festa dos Óscares da Vanity Fair, na noite do passado domingo (12 de março), com um look muito arrojado e que deixou pouco à imaginação.

O visual, composto por saia longa, branca, acetinada, e uma pena - presa, literalmente, por um fio -, a cobrir o peito, conquistou todas as atenções.

Veja o vídeo, em baixo:

Espreite também as fotos deste e de outros looks da estrela da série «Euphoria», na galeria em cima.