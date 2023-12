Iasmim Lira reage a polémica com Francisco Monteiro: «Eu fiquei muito triste e dececionada»

Cristina Ferreira faz «a viagem mais bonita do ano». Veja as imagens e saiba quem a acompanha

Iasmim Lira foi a última concorrente a ser expulsa da casa do Big Brother. A ex-concorrente esteve esta manhã no «Dois às 10» para reagir às polémicas nas quais esteve envolvida tanto com Soraia Rodrigues, como com Zaza, Francisco Monteiro.

Cláudio Ramos questiona se Iasmim Lira é amiga de Soraia Rodrigues cá fora ao que a ex-concorrente responde «Não pretendo ser amiga dela».

Além dos atritos com Soraia, Iasmim viu também a sua amizade com Francisco Monteiro por um fio após alguns desentendimentos por esta se ter aproximado de André.

«Eu realmente quis mesmo conhecer o Zaza (Francisco Monteiro), quando o conheci eu vi um coração gigante nele, não vi aquela maldade que as pessoas falavam. Eu fiquei muito triste e dececionada nas últimas semanas principalmente, porque a partir do momento em que ele me diz não confio em ti eu não consegui entender o porquê», explica a ex-concorrente.

Iasmim Lira mostra-se triste com a situação e acrescenta «Sempre estive ali para ele nos momentos em que ele mais precisou».

No entanto, a ex-concorrente justifica o comportamento de Francisco Monteiro com o facto de este não confiar em ninguém, e neste caso, a sua desconfiança ser algo geral no jogo: «Eu acho que a desconfiança era geral, disse-me na altura que não confiava em ninguém lá dentro».

