Eles são ícones, eles são influentes. E vêm a Portugal para evento de três dias

ICON é uma conferência internacional organizada pela TVI e CNN Portugal , focada na influência digital e seu impacto na sociedade, negócios e marketing.

O evento conta com oradores de renome, como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson e Cristina Ferreira, entre outros, para discutir tendências e estratégias do universo digital.

Nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2025, no MEO Arena, Lisboa transforma-se no palco mundial para algumas das vozes mais influentes da atualidade para debater a evolução do fenómeno da influência e o seu impacto na sociedade, na economia e nas empresas.

Sob o lema "Learn. Share. Lead." (Aprender. Partilhar. Liderar.), o ICON promete ser um espaço dinâmico de aprendizagem, networking e inovação. Durante três dias, os participantes terão acesso a painéis de debate, palestras inspiradoras, sessões estratégicas e experiências imersivas que abordarão o papel da influência em setores como marketing, entretenimento, moda, música, empresas, turismo e desporto.

A conferência destina-se a líderes, criadores, marcas e profissionais que desejam compreender e moldar o futuro da influência. Mais do que um evento, o ICON pretende ser um ponto de encontro para quem aspira a transformar ideias em impacto global.

Para mais informações, os interessados podem visitar @iconference.io ou www.iconference.io.

Um Evento sobre Influência

O ICON é um espaço privilegiado para a troca de ideias e estratégias sobre o papel da influência na comunicação, no marketing e na economia digital. O evento aborda temas como o crescimento dos influenciadores digitais, as mudanças nas estratégias de marca e a evolução do consumo de informação na era digital.

Oradores

A programação do ICON conta com figuras de renome nacional e internacional, como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson, Cristina Ferreira, Loren Gray, Lucas Rodrigues (Lucas With Strangers), Brodie Carr, Bruno Casanovas, Luís Correia ou Nuno Agonia, entre outros especialistas e líderes, que debatem as novas oportunidades de influência na era digital, estratégias de sucesso e tendências emergentes.