Saiba qual é o projeto que está a deixar Cristina Ferreira «muito entusiasmada»

ICON é uma conferência internacional organizada pela TVI e CNN Portugal, focada na influência digital e seu impacto na sociedade, negócios e marketing.

O evento conta com oradores de renome, como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson e Cristina Ferreira, entre outros, para discutir tendências e estratégias do universo digital.

A cidade de Lisboa prepara-se para receber o ICON – Conferência Internacional sobre Influência, um evento que reunirá algumas das personalidades mais influentes do mundo digital, dos negócios, do entretenimento, do marketing, da cultura e da inovação. É já nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2025 que o MEO Arena recebe encontro, que promete ser um marco na discussão sobre o papel da influência na sociedade contemporânea.

Entre os nomes confirmados estão figuras de renome nacional e internacional, como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson, Loren Gray, Lucas Rodrigues (conhecido como Lucas With Strangers), Brodie Carr, Bruno Casanovas, Luís Correia e Nuno Agonia. A presença destes especialistas visa fomentar debates sobre as novas oportunidades de influência na era digital, estratégias de sucesso e tendências emergentes.

Cristina Ferreira, apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI, é uma das convidadas de destaque do ICON.

«Com determinação, energia e uma vontade incessante, Cristina Ferreira redefiniu o entretenimento e construiu uma marca que ressoa para além do ecrã. Vamos descobrir como ambição e sucesso podem andar de mãos dadas, com uma verdadeira líder na sua área», pode ler-se na publicação do evento.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira já reagiu e mostrou-se «muito entusiasmada» com este desafio.

«Estou mesmo muito entusiasmada com este projeto», escreveu.