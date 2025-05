Oportunidade única: Ganhe bilhetes VIP para o evento mais aguardado do ano!

A TVI tem para oferecer dois passes VIP duplos para a conferência ICON, que decorre de 4 a 6 de junho de 2025, na MEO Arena.

Durante três dias, terá a oportunidade única de ver e ouvir ao vivo algumas das vozes mais influentes da atualidade, num evento que promete marcar o panorama nacional.

Como participar:

Siga as páginas de Instagram da TVI e da IConference; Deixe nos comentários uma frase criativa e impactante sobre o tema “O Poder da Influência”; Identifique uma pessoa com quem gostaria de partilhar esta experiência.

As participações decorrem até 12 de maio e os dois autores das frases mais marcantes serão os grandes vencedores de uma experiência VIP no evento mais icónico do país.

Organizado pela Iconference Events, TVI e CNN Portugal, o ICON é muito mais do que uma conferência — é uma plataforma global que celebra e amplifica o poder da influência.

Não perca esta oportunidade. Participe já!

Se não quiser arriscar, os bilhetes já estão à venda na MEO Blueticket: https://blueticket.meo.pt/pt/event/14010/icon-conferencia-internacional-sobre-influencia

Para mais detalhes, consulte o regulamento em tvi.pt.