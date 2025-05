É uma das maiores influenciadoras do mundo e está a chegar a Lisboa. O que a traz por cá?

A influenciadora digital Camila Coelho está de malas feitas para Lisboa. O motivo? A conferência ICON, um dos eventos mais aguardados do ano no universo da influência, criatividade e empreendedorismo.

Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Camila Coelho é uma das figuras mais relevantes da indústria digital a nível global. No Instagram, a criadora de conteúdo partilhou recentemente um vídeo onde revela estar «super animada» por regressar a Portugal, e deixou um pedido aos seus seguidores: recomendações do que não pode perder na capital portuguesa.

Sem revelar grandes detalhes sobre a sua participação, o entusiasmo de Camila Coelho reforça a expectativa em torno da conferência ICON, que promete reunir nomes de referência do panorama nacional e internacional num só palco.

O evento — que celebra a inovação, a influência e o poder das comunidades digitais — transforma Lisboa, por um dia, no centro das atenções do mundo criativo. A presença de Camila Coelho é apenas uma das muitas confirmações de peso que fazem deste encontro um verdadeiro ícone no calendário de 2025.

A contagem decrescente já começou. E, com ela, a pergunta: quem mais vai marcar presença no evento do ano?