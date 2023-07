Inácia Nunes anuncia novo desafio! Saiba tudo sobre este projeto surpreendente

Carolácias: Inspire-se nos looks arrasadores de Carolina Aranda e Inácia Nunes!

Inácia Nunes esteve presente no programa «Em Família» deste sábado, 29 de julho, juntamente com Carolina Aranda. As ex-concorrentes d’O Triângulo, aceitaram o desafio de Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes e concederam a «Entrevista que Ninguém Quer Dar»!

Durante a conversa, a dupla das «Carolácias» falou sobre o novo projeto que têm em conjunto: o podcast «Dois em 1». Inácia Nunes aproveitou o momento para revelar detalhes daquele que será o seu novo projeto, a nível individual.

«Vai ser o mês da gratidão. Eu vou fazer todos os dias uma live às 23:23 horas da noite em que cada um tem o seu caderno, eu vou ter o meu, e o objetivo é fazermos em conjunto», começou por explicar Inácia Nunes.

«Eu sei que as pessoas não fazem a gratidão ou não praticam isso porque não sabem como fazê-lo ou não têm muito acompanhamento ou começam e depois param. Eu vou comprometer-me que todos os dias durante o mês de agosto eu vou fazer essas lives», continuou.

«Vejo que, em setembro, para muitas pessoas é um novo recomeço… Um novo recomeço de projetos! Quero preparar as pessoas para que, em setembro, estejam num nível de gratidão e a atrair aquilo que elas querem para a vida», acrescentou ainda.