Portal do Tempo. Inácia Nunes recorda conversa com o pai sobre a sua sexualidade: «Começo a escorrer em lágrimas»

Inácia Nunes revelou este domingo o seu «Portal do Tempo», onde contou a história de vida. «Foi aos meus 4 anos que a minha mãe teve de emigrar e eu passei a viver só com a minha irmã.», começou por contar.

«A minha irmã é uma guerreira, olha mais para os outros do que para ela. Teve que sair do Norte para o Algarve e encontrou o meu pai e a solução que precisava para reconstruir a sua família. Ela não tinha nada só esse homem que fez com que perdesse um bocado a noção», sublinhou.

Inácia continuou: «O meu pai sempre teve a mulher dele, nunca largou essa mulher até hoje. Houve uma fase em que eu estava mais afastada e quando comecei a almoçar na casa dele foi estranho, acredito que para ela (mulher do pai) não fosse fácil».

«A relação que eu tenho com o meu pai é mais cordial, ele garante todos os meus básicos. Tem 85 anos e é um senhor para a frente», revelou a concorrente.

Inácia voltou a falar sobre a mãe: «Quando a minha mãe saiu foi para Inglaterra, mas não deu e teve que voltar, disse que não aguentava estar longe de nós».

«Tentou fazer a vida ao pé de nós, mas não deu e foi para França. Tive de viver a infância sem a minha e substitui pela minha irmã, é a pessoa mais importante da minha vida. Devo-lhe tanto, não sei se vou conseguir viver anos suficientes para lhe conseguir agradecer», acrescentou.

A concorrente disse ainda: «A minha mãe queria-me levar para Inglaterra e ela não deixou porque ia perder tudo o que já tinha ganho. Ficar na casa do meu pai nunca foi uma opção, porque ele sempre disse que se cuidasse de mim punha-me num orfanato».

Quanto aos tempos de escola, Inácia revelou: Era muito roda no ar, fiquei um ano parada, não consegui entrar em nenhuma universidade porque não tinha média, até que entrei e fiquei uma aluna de alto calibre».

«Quando estava em ciências de desporto o que mais gostava era de ensinar. A despedida foi péssima, eu tinha uma missão muito grande com eles, são muito especiais. Queria ensinar-lhes a serem seres humanos», revelou.

Houve também espaço para falar da vida amorosa: «O amor veio no secundário quando conheci uma amiga, que passou a ser alguém que eu prezava com muito carinho. O meu pai nunca soube porque essa parte afetuosa nunca foi tema de conversa».

Ao entrar no programa, Inácia explicou que teve uma conversa com o pai. «Tinha que explicar que existe uma Inácia que tem uma parte amorosa que o pai nunca conheceu, que gosta de mulheres e homens, gosta de pessoas».

«Sentamo-nos no sofá e eu começo a escorrer em lágrimas e ele só disse 'eu hoje não concordo, amanhã já concordo'. Agora posso ser quem sou, espero que ele nunca se desiluda com as minhas opções», rematou emocionada.