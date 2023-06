Inês Herédia revela: «O único homem que seria capaz de me levar de volta para dentro do armário»

D. Glória reage a revelação de Nelinha: «O quê? Só por cima do meu cadáver!»

Hoje, 13 de junho, é um dia especial para Inês Herédia: o escritor Fernando Pessoa comemoraria mais um aniversário.

A atriz, que dá vida a Nelinha em «Festa é Festa», possui uma grande admiração pelo escritor e fez questão de assinalar esta data.

«Faz anos hoje o único homem que seria capaz de me levar de volta para dentro do armário 😎», escreveu numa publicação no Instagram.

Nessa partilha, vê-se uma fotografia de uma tatuagem da atriz escrita em inglês, que significa: «Livro do Desassossego».

Veja a publicação completa: