Lembra-se do menino de «Indiana Jones e o Templo Perdido»? Voltou ao Cinema e venceu um Óscar!

Ke Huy Quan conquistou o público quando participou em «Indiana Jones e o Templo Perdido», onde deu vida ao pequeno Short Round, em 1984, e solidificou o seu estatuto como ator em «Goonies», como Dado, no ano seguinte. Depois, as oportunidades foram diminuindo, chegando a ficar quase 20 anos sem participar em filme algum.

Entretanto, passaram-se quase 40 anos, de uma carreira com muitos altos e baixos, até ser premiado, no passado domingo (12 de março), com o Óscar de melhor ator secundário, no filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

No seu discurso, não conteve a emoção: "Meu Deus. Obrigado. Obrigado! A minha mãe tem 84 anos e está a ver em casa. Mãe, acabei de ganhar um Óscar! A minha jornada começou num barco. Fiquei um ano num campo de refugiados. E, sabe-se lá como, acabei aqui, no maior palco de Hollywood".

"Dizem que estas coisas só acontecem nos filmes. Eu não acredito que está a acontecer comigo. Isto é o sonho americano. Muito obrigado.".

Veja o momento, no vídeo abaixo:

Recorde ainda os melhores momentos de Short Round no filme «Indiana Jones e o Templo Perdido»:

Espreite também a galeria em cima, para ver como era o ator no filme «Goonies».