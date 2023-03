Inês Aires Pereira, que podemos ver atualmente em «Para Sempre», publicou, esta segunda-feira (13 de março), uma foto onde surge com um novo visual: "Pronto. Já está! Não doeu e vai ser para servir um projeto que ainda nem me caiu a ficha de que me caiu nas mãos.", escreveu na legenda.

Recorde, no vídeo em cima, como estava a atriz antes desta mudança de visual.