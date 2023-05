Inês Herédia mostra-se mais sensual do que nunca: «Nossa 🔥»

Inês Herédia: «O padre Ricardo foi quem me salvou a vida»

Inês Herédia tem divertido os portugueses com a sua Nelinha, de «Festa é Festa», mas, nesta segunda-feira (29 de maio), surpreendeu tudo e todos, ao publicar uma fotografia onde surge numa pose sensual, com um look que faz lembrar uma sereia.

"Borracho❤️", "Linda sereia" ou, simplesmente, emojis de coração e fogo, foram algumas das reações dos seus seguidores no Instagram:

