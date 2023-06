Inês Herédia faz partilha rara de momento especial com a mulher, Gabriela Sobral

Inês Herédia, que raramente partilha momentos da sua vida privada nas redes sociais, publicou, no passado dia 17 de junho, no seu perfil do Instagram, um vídeo onde se mostra com a mulher, Gabriela Sobral, num momento de grande cumplicidade.

Os fãs renderam-se e fizeram questão de comentar: "Que lindas beijinhos deus vos abençoe", "Felicidades sempre, para os 4 ❤️" e "O amor é livre, o resto ê conversa. Essas duas são lindas e maravilhosas ❤️", foram apenas algumas das reações.

Recorde-se que a atriz e a Diretora de Conteúdos e Produção, na Plural Entertainment, estão casadas desde fevereiro de 2018 e têm dois filhos em comum: os gémeos Tomás e Luís.