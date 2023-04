Inês Herédia revela o que a atrai nas mulheres

Inês Herédia fala da luta contra a sua homossexualidade e do início do amor com Gabriela Sobral

Nesta terça-feira, 4 de abril, Inês Herédia partilhou um vídeo, em jeito de crítica, acerca dos estereótipos impostos às mulheres, atualmente, na sociedade, em termos de beleza: serem magras, mas não demasiado magras. Terem curvas, mas não demasiadas, para não serem gordas. Terem a barriga lisa, mas não abdominais definidos, porque assim parecem homens. Simples, não é?

Na legenda, a atriz escreveu: "O mais engraçado é que eu sou uma mulher. Sinto-me atraída por mulheres e nunca quis saber do aspeto delas. Apaixono-me pelo cérebro delas / energia / talento / voz / sentido de humor. Então, de quem é o problema? 🧐" (em tradução livre). Veja a publicação em baixo:

A atriz, que vive uma relação há vários anos com Gabriela Sobral, com a qual tem dois filhos, já assumiu publicamente ter-se debatido com a sua sexualidade. Recorde os momentos mais marcantes da conversa, com Maria Cerqueira Gomes, nos vídeos abaixo:

Veja ainda, na galeria em cima, algumas fotos do casal e dos gémeos, Luís e Tomás.

Aproveite também para se divertir com uma das cenas mais divertidas da personagem interpretada por Inês Herédia, em «Festa é Festa», aqui: