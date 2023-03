Inês Herédia atravessa momento difícil: «A vida está complicada»

Inês Herédia fala da luta contra a sua homossexualidade e do início do amor com Gabriela Sobral

Manuela não se conforma com o tamanho do peito

Inês Herédia, que dá vida à divertida - e inconveniente - Nelinha, em «Festa é Festa», recorreu às redes sociais para partilhar a fase sensível que está a viver.

A atriz publicou uma galeria de imagens, com a seguinte legenda:

"A vida está complicada:

1. Frame do “Visconde Indomável”

2. Os meus filhos a caçarem gambozinos no Rio Gilão

3. É lixado mas é o que é. O Mito de Sísifo do Camus.

4. Eu com 42 graus de febre

5. Casa comigo Dostoyevsky. Aqui no Volume I dos Irmãos Karamazov. Enfie a carapuça quem a perdeu no elétrico.

6. O dia em que a @carminho partiu o lux ao meio e eu me estatelei no meio do chão com uma quebra de tensão a meio do concerto. Não, não tinha bebido. Vergonha alheira.

7. A Susan Sontag a calar pseudo-intelectuais desde 1964 quando escreveu o Notes on Camp.

8. A Olivia Colman já devia ter uma estátua

9. Não adorei a história mas apaixonei-me pela escrita do James Baldwin. Não se compara livros, mas quem viajar até ao Quarto de Giovanni tem de fazer paragem obrigatória na Confissão de Lúcio do Mário de Sá Carneiro e depois falamos.

10. Melhor início de temporada da história."

Veja as fotografias, aqui:

Recorde, no vídeo em cima, o que a atriz revelou sobre projetos para o futuro, em entrevista a Ana Rita Clara, para a TVI Ficção.