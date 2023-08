Inês e Dário têm 10 anos e são as mais recentes estrelas do cante alentejano! Veja o vídeo que se tornou viral

Inês e Dário cantaram com os D.A.M.A. na Casa do Alentejo, em Lisboa

Inês e Dário têm 10 anos, vivem em Ourique e o gosto pelas artes sempre foi bastante explicito no seu dia-a-dia. Inês gosta muito de dançar e fazer espetáculos para quem a assiste. Tal como Dário, gosta sobretudo de cantar músicas alentejanas. Os dois uniram o gosto pelo cante alentejano e começaram a cantar juntos em vários sítios. Integrantes do grupo de coral de Ourique, os dois tiveram a oportunidade de cantar com o grupo D.A.M.A. na casa do Alentejo em Lisboa. Um vídeo dos dois a cantar tornou-se viral na internet e todos que por eles passam na rua, elogiam as vozes das duas crianças alentejanas.

A verdade é que as tanto Inês como Dário faziam da música um passatempo e nunca pensaram que se tornasse em algo mais sério, no entanto, o talento que têm não é indiferente aos olhos de ninguém. As duas crianças deixaram o público rendido na internet ao serem ouvidos por milhões de pessoas. Sem esperar, Inês e Dário tornaram-se conhecidos pelo público e não negam um possível futuro na música.