Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

É a grande surpresa. Está a caminho mais uma edição do Secret Story, a décima. E as inscrições já estão abertas. A Voz lançou um convite claro e direto. Chegou o momento de conhecer os próximos concorrentes da Casa dos Segredos.

«Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde», já fez saber o grande anfitrião do programa, a Voz.

Para se inscrever, preencha o formulário disponível aqui neste LINK.

Se tem um segredo e sempre gostou de reality shows, esta é a sua oportunidade!

Não deixe escapar esta chance de entrar na Casa dos Segredos 10.



É tudo, por agora!