Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

  • Há 1h e 54min
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui - TVI
Secret Story

Vem aí uma nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos: Inscreva-se aqui!

É a grande surpresa. Está a caminho mais uma edição do Secret Story, a décima. E as inscrições já estão abertas. A Voz lançou um convite claro e direto. Chegou o momento de conhecer os próximos concorrentes da Casa dos Segredos.

«Os meus novos habitantes têm de ser destemidos, audazes, ambiciosos e capazes de desvendar todos os mistérios e segredos que a minha Casa esconde», já fez saber o grande anfitrião do programa, a Voz.

Para se inscrever, preencha o formulário disponível aqui neste LINK.

Se tem um segredo e sempre gostou de reality shows, esta é a sua oportunidade!

Não deixe escapar esta chance de entrar na Casa dos Segredos 10.

É tudo, por agora!

Mais Vistos

Atriz portuguesa surpreende ao anunciar gravidez muito desejada, quase aos 40 anos

V+ TVI
30 out, 15:17
1

Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»

V+ TVI
1 nov, 09:06
2

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

Há 1h e 54min
3

Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes

V+ TVI
31 out, 17:35
4

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
5

É português e está a gerar confusão: eis o nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans

V+ TVI
29 out, 14:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

Há 1h e 54min

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Secret Story
Há 1h e 32min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
31 out, 10:27

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Secret Story
31 out, 15:39

O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Secret Story
Há 32 min

Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado

V+ TVI
31 out, 15:50

TVI PLAYER

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Secret Story
Há 1h e 32min

O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Secret Story
Há 32 min

Secret Story 9 - A semana - 2 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:50

A entrevista a André Ventura na íntegra

CNN em Foco
1 nov, 23:14

Após imagens, Cristina Ferreira confronta Leandro sobre Marisa: «O coraçãozinho está a bater mais forte?»

Secret Story
Há 53 min

Pedro é salvo, mas no regresso à casa só um concorrente se levanta para o receber

Secret Story
Há 30 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

Há 1h e 54min

Funtástico - 02 de novembro de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 02 de novembro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 02 de novembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10

Missa - Igreja de Nossa Senhora da Rosa, Charneca de Caparica, Setúbal

Missa
Ontem às 11:00

Maratona do Porto 2025

Maratona do Porto 2025
Ontem às 07:50
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
31 out, 10:27

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

Novelas
31 out, 10:03

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Novelas
30 out, 15:24

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Novelas
30 out, 14:05

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Novelas
31 out, 08:58

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

Novelas
29 out, 16:17