Mulher descobre cadáver do marido em arrecadação, oito meses depois de o ter dado como desaparecido

Richard Maedge, de 53 anos foi encontrado morto num armário em sua casa 8 meses depois do seu suicídio, após a polícia ter revistado a casa duas vezes sem sucesso.

O corpo de um homem do Illinois, nos Estados Unidos, dado como desaparecido desde abril do ano passado, foi descoberto pela mulher num armário de casa após oito meses, escreve a revista People.

De acordo com a investigação, Richard Maedge, de 53 anos, não era visto desde 27 de abril do ano passado depois de ter ligado à mulher a dizer que ia sair do trabalho mais cedo. Jennifer nunca mais conseguiu contactá-lo, apesar de ter visto o carro do marido estacionado quando chegou a casa.

A mulher chamou a polícia mas, depois de uma revista à casa, as autoridades não conseguiram encontrar o homem. Como escreve a People, depois de a habitação começar a ter um cheiro estranho, a polícia fez uma segunda busca, também sem qualquer efeito.

A 11 de Dezembro, Jennifer, que terá ido buscar as decorações de Natal a uma pequena divisão destinada para armazenamento sob as escadas, encontrou o corpo do marido, cadáver há oito meses.

O médico legista que acompanhou o caso explicou que o o corpo estava em estado mumificado, o que explica o factor de não ter um odor intenso. De acordo com a autópsia, não existem sinais de crime ou acidente. As conclusões apontam, para já, que ter-se-á tratado de suicídio.