Isa Oliveira é irmã de famoso jogador de futebol! Saiba tudo aqui

No Extra d’O Triângulo desta segunda-feira, 13 de março, Flávio Furtado contou que «tem uma curiosidade brutal» sobre a relação de Isa Oliveira com o seu irmão, que é jogador de futebol. «Não percebo porque é que a Isa falou no Cristiano Ronaldo duas ou três vezes e não fala do irmão», começou por afirmar o comentador.

«Ela é irmã de um grande jogador de futebol, ou pelo menos, já foi, que hoje em dia é comentador desportivo, se não me engano, o Paulo Sérgio», revelou.

Paulo Sergio iniciou a carreira no Sporting Clube de Portugal, em 2003, e passou por vários clubes como a Académica, Belenenses e Estrela da Amadora. Para além disso, também representou vários clubes em Espanha, Chipre, Brunei e Indonésia. O avançado retirou-se das competições oficiais na temporada de 2019/2020.