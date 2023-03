Primeiro «triângulo amoroso»? Isa Oliveira incomodada com aproximação de Carolina Aranda a Domingos Terra

Inédito: Isa Oliveira dorme com Domingos Terra. Veja as imagens na íntegra, aqui!

Isa Oliveira dá passo atrás com Domingos Terra? «Vou estar num trio e não quero»

Na semana da recruta, os concorrentes d’O Triângulo têm dormido ao relento. Nos primeiros dias do desafio, Isa Oliveira e Domingos Terra dormiram juntos e geraram rumores na casa sobre um possível envolvimento entre os dois. No entanto, Isa já deixou claro que não se pretende «envolver com ninguém».

Na noite passada, Isa Oliveira reparou que Domingos Terra e Carolina Aranda dormiram juntos e não escondeu o desagrado.

Em conversa Mariana Duarte, a concorrente revelou que já «tinha reparado» na proximidade entre os dois: «Ela estava mortinha… Estou aqui a pensar e acho melhor acabar com as brincadeiras. Se não vou estar no meio de um trio e eu não quero nada disso», desabafou.

«Podes brincar com ele na mesma, mas precasveres-te nesse sentido», aconselhou Mariana Duarte.