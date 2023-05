Isa explica o que a cativou em Domingos e fala no futuro dos dois: «Conversámos e pusemos em questão a distância»

Isa Oliveira fala de Domingos Terra e de paixão: «Ele era uma segurança que eu tinha no jogo»

Isa Oliveira esteve esta quarta-feira no programa «Goucha» da TVI e falou sobre a relação com o também ex-concorrente Domingos Terra.

«Senti mais quando ele realmente saiu. Quando nós perdemos as pessoas… foi um vazio muito grande, não só nas conversas, mas como o meu principal pilar. Em tudo o que eu achava que corria menos bem ele estava lá», contou.

A ex-concorrente explicou o que a cativou: «Ele foi-me conquistando a partir do Portal do Tempo. A primeira impressão que eu tive dele não foi a melhor, foi de ‘playboyzinho’. Mas depois do Portal dele, eu comecei a ver um Domingos que até à data não tinha visto».

«Depois com o passar do tempo, fomos quebrando, baixei a guarda e começámos a ter tendo conversas mais íntimas e eu comecei a ver que por trás daquele cubo de gelo havia uma pessoa incrível, carinhosa», sublinhou.

Isa Oliveira contou ainda como foi quando saiu d’O Triângulo: «Estivemos com a minha família, no segundo dia conversámos e pusemos em questão a distância, o facto de ter sido muito rápido. Agora é que vamos ver, agora é que começa a vida».

«Mas tem pernas para a andar, eu quero, queremos os dois. Um passo de cada vez. É viver o dia a dia», afirmou a Manuel Luís Goucha, mostrando-se esperançosa com um futuro a dois.

A ex-concorrente falou ainda do sonho da maternidade: «Quero mesmo ser mãe, para transmitir nem que seja um terço daquilo que a minha mãe transmitiu. Quero pelo menos dois, um casalinho. Serei uma mãe-galinha também», concluiu.