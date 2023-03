Isa Oliveira irritada com o avião que recebeu em conjunto com Domingos Terra: «Isto é muito mau!»

Isa Oliveira arrasa com fotografias sensuais em bíquini! Veja as imagens

Começa uma nova prova física na casa d'O Triângulo

Esta quinta-feira, 16 de março, Domingos Terra e Isa Oliveira receberam um avião com uma mensagem em conjunto.

Apesar de Isa Oliveira já ter esclarecido que não tenciona ter nenhuma relação amorosa dentro do jogo, os fãs insistem no futuro do «casal»: «O olhar não mente», pode ler-se na faixa que sobrevoou a casa d’O Triângulo.

A concorrente não gostou e ficou irritada com a situação: «Não tenho nada para refletir, isto só vai fazer que eu tenha mais atenção. Isto é muito mau! Ser um casal, não quero nada», reagiu.

Mariana Duarte aconselhou a colega: «Foi um avião de força para não se retraírem, principalmente aquele indivíduo», referindo-se a Domingos.