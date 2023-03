Isa Oliveira revela novos detalhes sobre namoro com futebolista do Benfica

Isa Oliveira, concorrente d’O Triângulo, já tinha contado que namorou com um futebolista do Benfica, mas agora veio revelar novos detalhes. Em conversa com Tâmara Rocha, a concorrente conta que o apresentou à família mais chegada.

«Não sei explicar, mas tínhamos uma cena muito boa. Só que era puto. Tivemos discussões (…) Eles, os brasileiros, o que eu adoro, é que eles são muito família, muito amigos. (...) Namoramos três quatro meses (…) Nunca senti que estava com um jogador. A única vez que eu senti foi no jantar dos anos da minha mãe. O meu pai adora futebol, quando eu apresentei foi um choque, ficou tímido».

Isa Oliveira deu ainda mais detalhes que ajudam a identificar quem ocupou o seu coração. «Ele marcou um golo para a Liga dos Campeões e eu delirei. Marcou contra o Bayern. Chorei»

Durante um jantar a sós com Domingos Terra, Isa Oliveira já tinha afirmado que esta relação durou quatro meses e acabou com uma traição.

«Não foi assim tão sim senhora, o meu irmão sempre me tentou proteger disso (…) Começou pelo pior meio que foi as redes sociais e ele era mais novo. Quatro meses até que ele me decidiu trair», declarou. «Eu fiquei mesmo mal, porque não estava à espera das coisas que se passaram, apesar de ele ser mais novo».

Recorde-se que, recentemente, Flávio Furtado revelou que Isa Oliveira é irmã de um jogador de futebol conhecido. «Ela é irmã de um grande jogador de futebol, ou pelo menos, já foi, que hoje em dia é comentador desportivo, se não me engano, o Paulo Sérgio».

