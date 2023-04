Restaurante dos pais de Isa Oliveira aparece no documentário de Georgina Rodríguez. Saiba tudo!

Já tinha sido tornado público que Isa Oliveira, concorrente de O Triângulo, conheceu Cristiano Ronaldo e a namorada do craque, Georgina Rodríguez.

A jovem, que se licenciou em Ciências da Comunicação, trabalha no restaurante dos pais. E foi aí, no Stuppendo Beach, em Carcavelos, que Isa Oliveira conheceu pessoalmente Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez.

Agora, sabe-se que esse mesmo restaurante aparece na nova temporada do documentário da Netflix sobre Georgina, numa altura em que o casal esteve a jantar no local com um grupo de amigos do mundo do futebol e não só, entre eles o cantor Nininho Vaz Maia e o ex-futebolista José Semedo.

Na altura, foram reveladas várias imagens do convívio e, em algumas delas, Isa Oliveira surge ao lado do casal, tendo inclusive partilhado essas mesmas fotografias nas redes sociais.

No documentário é possível ver a praia de Carcavelos e o emblemático espaço do restaurante, que depois é identificado como Stuppendo Beach, percebendo-se que se trata do restaurante dos pais de Isa Oliveira.