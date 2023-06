Isaac Alfaiate partilha vídeo insólito e fãs reagem em massa: «Ai, meu Deus!»

Lembra-se de Isaac Alfaiate nos «Morangos com Açúcar»?

De cortar a respiração: as fotos mais sensuais de Isaac Alfaiate em «Quero é Viver»

Isaac Alfaiate sobre os «Morangos com Açúcar»: «O casting correu-me super mal»

Isaac Alfaiate surpreendeu os seus seguidores no seu Instagram, no passado dia 10 de junho, ao partilhar um vídeo insólito e muito divertido, com o seu cão Aquiles.

Com mais de 11 mil 'Gostos', e quase 500 comentários, a publicação parece ter conquistado tudo e todos: "Muito bom", "Ai, meu Deus" ou "Adoro" foram apenas algumas das reações.

Veja aqui:

Recorde-se que o ator adora animais e, para além de Aquiles, adotou também Hypo, uma cadela preparada para ajudar a detetar os ataques de hipoglicémia, devido ao problema de saúde da ex-namorada Inês Abrantes, cuja relação terminou em setembro de 2022, após 7 anos.

Veja, ou reveja, na galeria em cima, algumas das melhores fotos do ator em «Quero é Viver», a última novela na qual participou, que terminou em março de 2023.