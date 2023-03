Vem aí uma 2ª temporada de «Quer o Destino»? Veja o que disse Isaac Alfaiate

Isaac Alfaiate decidiu 'provocar' os fãs, no passado dia 18 de março, partilhando algumas fotografias, no seu Instagram, onde surgem também Pedro Sousa e Filipe Vargas, com a seguinte legenda: "Novidades 💥 Só para avisar que vem aí a 2ª temporada de Quer o Destino 🤭 Só falta o Bro Marcos!", referindo-se a Pedro Teixeira.

Recorde-se que os atores deram vida aos irmãos Santa Cruz (João, Mateus, Lucas e Marcos), na novela de grande sucesso da TVI.

Veja a publicação, em baixo, e espreite ainda o vídeo onde os quatro falam da cumplicidade que criaram durante este projeto:

Recorde uma das primeiras cenas de «Quer o Destino», no vídeo em cima.