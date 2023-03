Isabel Figueira assinala Dia da Mulher com fotografia em lingerie

A propósito do Dia da Mulher, Isabel Figueira partilhou, no passado dia 8 de março, uma foto, em ligerie, acompanhada com uma mensagem onde revela algumas das frases que a têm inspirado, ao longo da vida:

"Bom dia e um Feliz dia da Mulher ❤️ Partilho com vocês Algumas das Frases inspiradoras que me acompanham ao longo destes anos.

Uma mulher forte é invencível e derrota tudo até o preconceito!

Assuma a força que há em si e trace o seu próprio destino!

Pense como uma rainha. Rainhas não tem medo de falhar, porque o fracasso é mais um degrau para a grandeza.

Oprah Winfrey"

