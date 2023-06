Isabel Figueira arrasa em biquíni, com pose escaldante!

Isabel Figueira declara-se ao namorado com uma fotografia rara e apaixonada

Em 2020, Isabel Figueira foi diagnosticada com uma doença crónica: «Descobri da pior maneira»

Isabel Figueira confessa ter pedido desculpa à mãe pelo que fez no passado

Completamente apaixonada, Isabel Figueira fala do seu novo amor

Isabel Figueira deixou as redes sociais ao rubro, nesta quinta-feira, 1 de junho, ao publicar uma fotografia em biquíni, numa pose muito sensual, exibindo a sua boa forma física.

"Bom dia ❤️ Body&Soul / The power of Care🥥 Cuidem de vocês ❤️", colocou na descrição.

Veja aqui:

Nos comentários, não tardaram a surgir os elogios, como "Sempre lindíssima", "Maravilhosa" ou "Sempre brilhante e linda".

Recorde-se que Isabel Figueira começou a sua carreira como modelo, em 1997, estreou-se como atriz em 2001 e foi na série juvenil «Massa Fresca», em 2016, que deu os primeiros passos na ficção da TVI.

Desde então, tem integrado vários projetos da nossa estação, como as novelas «Valor da Vida», «Amar Depois de Amar», «Amar Demais», «Bem me Quer» e, mais recentemente, «Festa é Festa» (onde fez uma participação especial); e ainda na apresentação de programas, como «Somos Portugal», «Juntos em Festa» ou «Portugal na TVI». Agora, é no «Dois às 10» que podemos vê-la, como comentadora da rubrica "Conversas de Café".