Isabel Figueira recebe uma «onda de amor» dos famosos, após revelar que tem um tumor

Isabel Figueira revelou esta terça-feira, 28 de março de 2023, que está a lutar contra um tumor no ovário.

A apresentadora fez uma publicação na sua conta pessoal de Instagram a contar esta delicada e sensível notícia e a revelar que ia ser operada.

Vários famosos quiseram deixar mensagens de apoio, à atriz que participou em «Festa é Festa». Cristina Ferreira, Maria Botelho Moniz, Mónica Sofia, Ruben Rua, Rita Pereira, Joana Madeira foram algumas das personalidades.

«Minha amiga.... Vai tudo correr bem!!! Desejo te muita força e boas energias para ultrapassares este momento com sucesso! Gosti ❤️❤️❤️» ou «Estou à tua espera para fazer filme contigo como prometido. Força minha amiga mais linda do mundo! Love you ❤️», foram algumas das mensagens escritas.

Recorde-se que Isabel tem 42 anos e é mãe de Rodrigo, de 16 anos, e de Francisco Maria, de nove.