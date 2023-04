Isabel Figueira assinala dia muito importante: «Hoje acordei ainda mais feliz»

Isabel Figueira declara-se ao namorado com uma fotografia rara e apaixonada

Isabel Figueira viveu dias de angústia ao saber que tinha um tumor no ovário. Dias depois da operação, a atriz recebeu os resultados: o tumor seria benigno.

Com estas boas notícias, Isabel já pode respirar de alívio e vive dias felizes.

Esta terça-feira, 18 de abril de 2023, a apresentadora e atriz está a viver um dia muito especial: o filho Francisco completa 10 anos.

Através de um vídeo e de uma fotografia de muita ternura, Isabel assinalou este dia: «Bom dia ☀️ Hoje acordei ainda mais feliz. O meu amor está de parabéns, faz 10 anos. Como tempo passa… O Francisco é um filho muito doce e diz me as coisas mais bonitas todos os dias… sou mesmo uma sortuda por me teres escolhido para ser tua Mãe. Amo te muito meu amor❤️ Parabéns ❤️».

Veja a fotografia partilhada pela atriz: