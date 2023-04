Isabel Figueira desabafa após cirurgia a tumor: «Vivo dias de incerteza e com algum receio»

Esta terça-feira, 4 de abril de 2023, Isabel Figueira recorreu às redes sociais para fazer uma atualização do seu estado de saúde, após ter feito uma cirurgia a um tumor no ovário.

«Bom dia , a recuperar bem em casa e do abanão que a vida me deu, sinto que este desafio apesar de difícil esta a ser em parte mais fácil pela onda bonita de amor que sinto todos os dias em casa e aqui com vocês. Esta espera pelos resultados que ainda não chegaram é sem dúvida o que mais me está a custar. Chega a tirar me o sono tal como esta noite onde escrevi este texto.», começou por escrever.

A atriz que participou em «Festa é Festa» desabafou: «Vivo dias de incerteza e com algum receio. Sim eu sei tenho que pensar positivo e até sou muito positiva mas o medo está lá . Viver dias assim faz com que tenha tempo para pensar e olhar para as todas coisas a minha volta. Penso muito nos meus o quanto os amo e os vejo preocupados e não só ,penso na minha carreira que tanto sou apaixonada e que não sei quando vou voltar,vejo séries ,leio etc dentro daquilo que posso ocupar o meu tempo. Não posso deixar de dizer que entristece me a maldade e crueldade gratuita das pessoas com o próximo como por exemplo o caso da crónica polémica que todos falam que envolve o aspecto físico das mulheres ,sem palavras para este tipo de jornalismo e para pessoas assim que infelizmente existem muitas.»

«Nos muitos testemunhos e msgs que me mandaram ,que faço questão de ler e responder a todos , mais uma vez obrigada pelas vossas partilhas e msgs de preocupação,sinto que os sentimentos em relação a quem passa por isto são todos muito parecidos, infelizmente faz parte do processo . Numa dessas msgs diziam me a célebre frase que aquilo que não nos mata torna nos mais fortes e que ao passarmos por este tipo de experiências que mudamos e saímos mais fortes. Pois eu diria à vida que para mim já chega e que por favor me deixe viver em plenitude os próximos tempos. Eu sei que mereço esta fase bonita da minha vida que tanto esperei e voltei a acreditar e mereço continuar com saúde,força e alegria voltar a fazer o que mais amo…aliás merecemos todos uma vida feliz rodeados de muito amor. Bjs nos vossos corações e até breve», concluiu a apresentadora.

Recorde-se que a apresentadora revelou, no dia 28 de março, que tem um tumor no ovário e que seria operada no mesmo dia.