Isabel Figueira faz atualização do seu estado de saúde

Isabel Figueira declara-se ao namorado com uma fotografia rara e apaixonada

Isabel Figueira fez uma atualização do seu estado esta quinta-feira, 30 de março de 2023.

A apresentadora revelou, no dia 28 de março, que tem um tumor no ovário e que seria operada no mesmo dia.

Agora, Isabel foi à sua conta de Instagram contar que já passaram 48 horas desde que fez a cirurgia e que a «recuperação tem sido um bocadinho dolorosa», mas que está «um bocadinho melhor».

«Agora estou a aguardar o resultado das análises ao tumor e a mais umas coisas que tirei», revelou.

Em forma de agradecimento a atriz que participou em «Festa é Festa» disse: «Está a ser incrível esta onda de amor. Sabe muito bem... Acima de tudo quero agradecer a vossa força».