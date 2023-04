Isabel Figueira partilha resultado de exames: «A minha luta acabou»

Isabel Figueira declara-se ao namorado com uma fotografia rara e apaixonada

Completamente apaixonada, Isabel Figueira fala do seu novo amor

Isabel Figueira, que comunicou recentemente que tinha um tumor e que iria submeter-se a uma cirurgia de remoção do mesmo, partilhou, esta quarta-feira (12 de abril), o resultado das análises com os seus seguidores no Instagram.

A atriz publicou uma fotografia, onde surge sorridente, com a legenda:

"Olá é com enorme ALEGRIA que comunico que a minha luta acabou.

Recebi a pouco o resultado das análises que foram todas positivas e o Tumor benigno🙏.

Estou livre de mais um desafio que a vida me colocou."

Veja aqui:

Recorde-se que Isabel Figueira tem 2 filhos, Francisco e Rodrigo, e que assumiu, há menos de 1 ano, que vive uma relação com Luís Santos, filho do antigo selecionador Fernando Santos. Veja, no topo da página, o que a atriz, e apresentadora, disse em entrevista para a TVI Ficção, em julho de 2022.