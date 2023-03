Isabel Figueira revela que tem um tumor

Isabel Figueira, de 42 anos, revelou na manhã desta terça-feira (28 de março de 2023) uma notícia triste e sensível.

A atriz que participou em «Festa é Festa» vai submeter-se a uma operação para retirar um tumor no ovário esquerdo.

Frágil com a situação que está a passar, Isabel publicou uma foto com a seguinte legenda: «Bom dia ❤️ Venho partilhar com vocês um momento sensível da minha vida. Até porque a vida é feita de bons e maus momentos.

Em 2020 foi me diagnosticado uma Policitemia Vera(uma doença no sangue )hoje em dia graças a Deus está controlada , o que me levou a ser mais rigorosa em relação a minha saúde e a cumprir com rigor os meus exames de rotina .

No mês passado ao fazer esses exames recebi novamente uma notícia que mudou tudo. Infelizmente, descobri que tenho um Tumor no ovário esquerdo, com 6cm por 5 cm sem certezas do que é ,cujo o diagnóstico so saberei depois de ser retirado e analisado. Esta notícia tem sido difícil de aceitar, voltei a sentir medo ,felizmente tenho recebido o apoio incansável da minha família e amigos, que têm sido uma grande fonte de conforto e amor durante este momento desafiador.

Hoje sou finalmente operada com o positivismo e a coragem que me fizeram sempre seguir em frente e vencer. Mesmo depois desta notícia continuei com todos os meus compromissos profissionais ,sempre com um sorriso que me caracteriza e sem falhar. Espero que esta mensagem também sirva de Alerta.

Para nunca tomarmos a nossa saúde como garantida, para marcarem aquela consulta que não param de adiar, para pararem e escutarem o vosso corpo, mas acima de tudo, para aproveitarem cada segundo da vossa vida e do que vos faz feliz.

Embora sem saber o que me espera estou determinada a superar este desafio e a continuar a viver a minha vida da melhor forma possível rodeada de quem mais amo.

Obrigada a todos pelo vosso carinho e por estarem sempre aqui a dar força e,um obrigada especial a todos os meus amigos e família que me têm apoiado e encorajado, aos meus filhos, que são a minha maior força, que me fazem querer ser melhor todos os dias e ao Luis que tem sido incansável e que me faz sentir a mulher mais especial do mundo . Tenho vivido nos últimos tempos numa bolha de Amor muito bonita com os meus. Cuidem da vossa saúde ❤️ Até já»