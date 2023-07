Foi através da rede social instagram que Isabel Cardinali, ex-concorrente Casa dos Segredos anunciou que irá fazer parte de um programa da TVI.

A ex-concorrente da Casa dos Segredos trabalha no circo juntamente com a família e partilhou através de stories as gravações do programa «Os Turistas- Missão Circo».

Isabela Cardinali escreve então na legenda da fotografia partilhada «Meto-me em cada uma…».

