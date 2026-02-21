Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Iva Domingues usa look carregado de diamantes de milhares de euros. «Até tenho medo...»

  • Há 1h e 59min
Iva Domingues usa look carregado de diamantes de milhares de euros. «Até tenho medo...» - TVI
Iva Domingues na gala dos 33 anos da TVI, no Casino Estoril

Iva Domingues investiu tudo num look arrebatador para a gala dos 33 anos da TVI no Casino Estoril. E os diamantes estão avaliados em milhares de euros

Em noite de festa, Iva Domingues captou todas as atenções na gala dos 33 anos da TVI, que decorre neste momento no Casino Estoril. A apresentadora da TVI pediu ajuda ao estilista Gonçalo Melo e o resultado é um look arrebatador, que não deixa ninguém indiferente.

Iva Domingues inspirou-se no glamour dos anos 50 e nem os diamantes foram esquecidos. É que Iva Domingues está a usar um look milionário. Os diamantes estão avaliados em milhares de euros. «Até tenho medo…», confidenciou a apresentadora.

Percorra a galeria e veja todas as imagens deste look milionário. 

